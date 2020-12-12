В Томской области родители жалуются на плесень в детском саду

Новости

Родители пожаловались на состояние детского сада «Золотой петушок» Зырянского района Томской области. По их словам, в одной из групп на стенах находится плесень.

Фото: предоставлено родителями

В детском саду меня настораживала повышенная влажность помещений. Всегда были запотевшие окна и тряпки лежали на подоконниках, — говорит мама Екатерина Русских, — Потом я обратила внимание на углы в игровой комнате и спальне, они были в черно-серых пятнах. Мы хотим, чтобы нашу группу закрыли, потому что плесень на стенах опасна для детей. Мы настаиваем, чтобы там провели диагностику и сделали ремонт. По словам воспитателей, во время ремонта каждый раз красят стены, но ситуация не меняется.

Екатерина Русских работает педиатром, она считает, что плесень на стенах садика опасна для здоровья.

«Плесень в спорах витает в воздухе, оседает на игрушки. Это может привести к головным болям, кровотечению из носа и развитию хронических заболеваний у детей — атопическому дерматиту или бронхиальной астме».

По словам Екатерины, ремонт в садике «Золотой петушок» последний раз делали в августе 2020 года. Сейчас родители собирают подписи и коллективное обращение передадут новому главе района Алексею Мочалову.

«Для начала нужно обследовать помещение садика, — говорит начальник управления образования села Зырянское Нина Вожова. — Детей в этом помещении больше нет, мы их перевели в другую группу. Сейчас мы проветриваем это помещение. Плесени в этой комнате нет, скорее всего это сырость. Вместе с компетентными специалистами мы будем искать причины появления сырости. Мы также запланировали капитальный ремонт в этом детском саду. Но из-за ремонта другого детского сада, сроки сдвинулись. Иначе нам некуда будет распределить детей».