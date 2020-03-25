В Томской области решают, как платить пособия на детей от трех до семи лет

Губернатор поручил департаменту соцзащиты населения в короткие сроки разработать нормативы и условия выплаты новых государственных пособий — на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба обладминистрации.





Эти ежемесячные выплаты начали действовать в России с января 2020 года по указу президента РФ. Согласно тому же документу, их должны начать выплачивать не позднее июля 2020 года.





«В этом году размер ежемесячного пособия на одного ребенка превысит 6 тысяч рублей. В нашей области его будут получать более 20 тысяч семей, для которых такая поддержка станет хорошим подспорьем», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.





Отметим, по документам размер выплат в 2020 году должен составлять 50 % от величины регионального прожиточного минимума для ребенка, который действовал во втором квартале прошлого года. Чтобы получить выплату, доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения за этот же период. В 2020 году пособие в 6088 рублей на ребенка от трех до семи лет получат семьи, где среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля в месяц.





Эту и другие меры соцподдержки российских семей предложил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в январе 2020 года. В частности, он предложил выплачивать материнский капитал за первенца, увеличить выплаты за второго и третьего ребенка, а также продлить программу до 2026 года. С 2020 года выплату в 466 616 рублей россияне получат уже при рождении первенца. Сумма маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ипотечного кредита.





Во время того же послания президент впервые предложил провести референдум по поправкам в Конституцию.





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