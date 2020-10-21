В Томской области рекомендовали оставить двух операторов по обращению с мусором вместо восьми

Финансово-экономическая модель действующей схемы по обращению с отходами на территории Томской области убыточна. К такому мнению пришли эксперты «Российского экологического оператора».

Был разработан проект внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами. Общественное обсуждение корректировки территориальной схемы начнется со среды, 21 октября, и продлится до 23 ноября 2020 года.





Проект размещен на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Документ предусматривает оптимизацию потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет создания новых объектов обработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с восьми до двух.





«В отрасли недостаточно денежных средств для эффективного и стабильного функционирования, что является следствием разделения на восемь зон деятельности регоператоров, — отметил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. — Пример тому — отказ одного из операторов (компании «САТП № 1412») от деятельности в Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском районах и Кедровом».





Кроме того, действующая террсхема была разработана в соответствии со стратегическими задачами развития России до 2024 года: ими предусматривалась сортировка 60 % отходов и утилизация 30 % отходов. Теперь для участия в пилотном проекте по указу президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» необходимо обеспечить сортировку отходов на 100 % и снизить объем ТКО, направляемых на полигоны, в два раза.





«Корректировка территориальной схемы станет первым шагом создания комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла, — подчеркивает Максим Кривов. — Затем предстоит внедрить раздельное накопление отходов, привести региональную программу в сфере обращения с ТКО в соответствие с действующим законодательством и территориальной схемой, создать объекты обработки и утилизации отходов».





К общественному обсуждению проекта террсхемы обращения с отходами приглашаются федеральные, региональные органы исполнительной власти, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов, региональные операторы по обращению с ТКО, жители, организации и все заинтересованные лица.





Замечания и предложения принимаются до 9 ноября (не позднее чем за 15 дней до дня окончания срока обсуждения) в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по адресу: 634041, Томск, пр. Кирова, 14 или по почте: sec@green.tsu.ru в письменном виде (или на электронном носителе).