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19 июня,
2020
Новости

В Томской области развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Власти Томской области планируют развернуть дополнительный коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам вице-губернатор региона Иван Деев.


«Действительно, был период достаточно высокого напряжения по потоку (заболевших - ИФ). В ближайшее время планируем развертывание дополнительного коечного фонда. Но только для пациентов, которые требуют наблюдения, долечивания или будут ожидать выписки с одним отрицательным тестом. Или пациентов, которые имеют еще положительный тест, получили лечение, пневмонии у них уже нет, но продолжают выделять COVID-19», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» Ивана Деева. 


Ранее прокуратура Томской области начала проверку информации о нехватке коечных мест в респираторных госпиталях. Респираторный госпиталь МСЧ  № 2 рассчитан на 400 мест. Средняя ежесуточная наполняемость госпиталя – около 350 койко-мест. Сейчас часть пациентов переводят в медсанчасть «Строитель». При этом по данным обладминистрации, в Томской области 58,6% свободных коек.


В настоящее время в регионе 1598 случаев заболевания COVID-19. На госпитализации сегодня находится 461 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают 23 человека, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ (пять на неинвазивной вентиляции легких, восемь на инвазивной), 10 человек на масочной подаче кислорода.


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