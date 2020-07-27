В Томской области разрешили работу музеев, зоопарков и уличных аттракционов

Власти Томской области разрешили работу музеям, зоопаркам и аттракционам на открытом воздухе. В настоящее время в регионе коронавирусом болеют почти 1500 тысячи человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,74.

Согласно распоряжению губернатора, руководители открываемых учреждений и предприниматели, возобновляющие работу, должны направить уведомление об этом на сайт работа.томск.рф. Начать работу они смогут, когда получат разрешение.

«Принимая решение о снятии ограничений, мы руководствуемся прежде всего эпидемической обстановкой в Томской области. Сегодня она стабильная, но все еще напряженная, с учетом неблагополучия у наших соседей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб. – Принимая решение об открытии летних веранд, музеев и уличных аттракционов, мы очень рассчитываем на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и конечно, на ответственное поведение потребителей услуг. Эпидемия уходит, но не так быстро, как всем нам этого хочется, и беспечности быть не должно».

Согласно требованиям, в зале музея могут одновременно находиться не более пяти человек, обязательны маски и обработка рук. При использовании аттракционов на открытом воздухе должна соблюдаться дистанция в полтора метра при рассадке и использовании кассы, обязательна бесконтактная оплата, исключены для использования надувные батуты.





С начала пандемии коронавирус подтвердился у 3926 жителей Томской области. Скончались 30 пациентов. 2 413 вылечились.







До 1 августа в регионе действует режим повышенной готовности. Жители Томской области должны носить маски в общественном транспорте, магазинах, других общественных местах. Первоначально жителям региона рекомендовали выходить на улицу только, если им нужно на работу, в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. За нарушение этих правил штрафовали.





Однако позднее губернатор смягчил режим. Были разрешены поездки на дачу с семьей, прогулки на свежем воздухе. На прошлой неделе в Томской области заработали летние веранды. Регион находится на первом этапе выхода из самоизоляции.





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