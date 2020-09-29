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29 сентября,
2020
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В Томской области прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году вырастет на 359 рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прожиточный минимум для пенсионеров Томской области в 2021 году вырастет на 359 рублей и составит 9 905 рублей. Такую величину утвердили депутаты областной думы. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2021 год составит 9 512 рублей. 

Так как прожиточный минимум пенсионера, определенный в области, больше, чем в целом по России, то будут установлены региональные социальные доплаты к пенсии. По прогнозам рассчитывать на социальную доплату смогут 30100 пенсионеров Томской области (в этом году 29 тысяч). При этом средний размер выплаты на одного получателя составит 2359 рублей в месяц.


Получить такую доплату смогут не только пенсионеры по возрасту, но и получатели пенсии по потере кормильца, инвалиды и другие категории.


Для осуществления социальной доплаты потребуется 852,3 млн рублей. Эта выплата софинансируется из федерального бюджета в пропорции 83% и 17%.


707,5 миллиона рублей выделит федеральный бюджет. Томской области необходимо будет найти в бюджете на эти цели 144,8 млн рублей.

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