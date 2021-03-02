В Томской области проверят работу систем оповещения

В среду, 3 марта, в Томской области пройдет комплексная проверка системы оповещения населения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Запуск электросирен пройдет с 10:30 до 11:00 часов. Также будет прервано цифровое телевещание: эфир первого мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «Техническая проверка».



В МЧС просят томичей сохранять спокойствие, услышав звук электросирен.



«Предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации). Услышав звук электросирен, населению необходимо включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию следует, по возможности, передать близкому кругу лиц, соседям, а затем действовать согласно полученным данным», — говорится в сообщении ведомства.

