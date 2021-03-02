Добрые новости
02 марта,
2021
Новости

В Томской области проверят работу систем оповещения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В среду, 3 марта, в Томской области пройдет комплексная проверка системы оповещения населения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.


Запуск электросирен пройдет с 10:30 до 11:00 часов. Также будет прервано цифровое телевещание: эфир первого мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «Техническая проверка».
 
В МЧС просят томичей сохранять спокойствие, услышав звук электросирен.
 
«Предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации). Услышав звук электросирен, населению необходимо включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию следует, по возможности, передать близкому кругу лиц, соседям, а затем действовать согласно полученным данным», — говорится в сообщении ведомства.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.