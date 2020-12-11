Добрые новости
11 декабря,
2020
Новости

В Томской области продолжают набирать волонтеров для доставки лекарств

ТВ2
ТВ2
5 часов назад


Добровольческий центр «Бумеранг добра 70» продолжает набирать волонтеров для доставки бесплатных наборов лекарств на дом людям с подтвержденным диагнозом COVID-19 или имеющим симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, пишет обладминистрация.


«Мы продолжаем доставлять наборы бесплатных лекарств, и в день волонтеры посещают до 200 адресатов. Также штаб помощи выполняет заявки пожилых томичей по покупке и доставке продуктов и лекарств. Мы просим всех, у кого есть свободное время и возможность, присоединиться к команде волонтеров», — сказал руководитель «Бумеранга добра 70» Руслан Латыпов.


Дополнительно волонтеров набирают во всех муниципалитетах региона. Уточняется, что добровольцы доставляют наборы лекарств до двери адресата, не передавая из рук в руки, они обеспечены средствами защиты, антисептиками и перчатками.


Чтобы присоединиться к волонтерскому штабу, нужно прийти в «Бумеранг добра 70» (Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10 до 18 часов ежедневно. Дополнительные вопросы можно задать администраторам группы движения.


Также необходимо заполнить анкеты волонтерам и автоволонтерам (автовладельцам, готовым возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам). Все автоволонтеры получают компенсацию на топливо с учетом времени, проведенного на выезде.


Читайте также:

«Внесите вклад в борьбу с вирусом!»: центр «Бумеранг добра» приглашает автоволонтеров

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.