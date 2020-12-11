В Томской области продолжают набирать волонтеров для доставки лекарств





Добровольческий центр «Бумеранг добра 70» продолжает набирать волонтеров для доставки бесплатных наборов лекарств на дом людям с подтвержденным диагнозом COVID-19 или имеющим симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, пишет обладминистрация.





«Мы продолжаем доставлять наборы бесплатных лекарств, и в день волонтеры посещают до 200 адресатов. Также штаб помощи выполняет заявки пожилых томичей по покупке и доставке продуктов и лекарств. Мы просим всех, у кого есть свободное время и возможность, присоединиться к команде волонтеров», — сказал руководитель «Бумеранга добра 70» Руслан Латыпов.





Дополнительно волонтеров набирают во всех муниципалитетах региона. Уточняется, что добровольцы доставляют наборы лекарств до двери адресата, не передавая из рук в руки, они обеспечены средствами защиты, антисептиками и перчатками.





Чтобы присоединиться к волонтерскому штабу, нужно прийти в «Бумеранг добра 70» (Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10 до 18 часов ежедневно. Дополнительные вопросы можно задать администраторам группы движения.





Также необходимо заполнить анкеты волонтерам и автоволонтерам (автовладельцам, готовым возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам). Все автоволонтеры получают компенсацию на топливо с учетом времени, проведенного на выезде.





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