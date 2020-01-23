В Томской области продолжает падать рождаемость
По данным администрации Томской области, в 2019 году в регионе родились 10 771 ребенок. Это на 1149 детей меньше, чем в 2018 году – 11 920 детей. В числе новорожденных 5494 мальчика и 5211 девочек. 172 пары двойняшек и 2 тройни.
Первенцами в своих семьях стали 3997 детей, вторыми детьми 3985, третьими и более 2688. При этом 7889 (73,7 %) рождений было в семьях, в которых родители состоят в браке. 1337 малышей родились у одиноких матерей, 1356 рождений зарегистрировано одновременно с установлением отцовства в момент рождения ребенка.
В Томской области уже не первый год наблюдается превышение числа умерших жителей над числом родившихся. За 2019 год зарегистрировано 12 280 актов о смерти (в 2018-м – 12 111 актов). Зато, порадовался замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, в регионе сократилось количество разводов, и более того, количество брачующихся (7013 актов) превысило количество разводящихся (4851 акт) в 1,4 раза.
Однако и это на самом деле, оказывается, не очень хорошая новость. По данным экспертов, уменьшение количества разводов – это общероссийская тенденция, и одной из причин неожиданного укрепления института семьи стало ухудшение экономической ситуации и снижение реальных доходов. Продолжать вести совместное хозяйство оказалось выгоднее, чем разводиться.
Кроме того, по данным статистики, в регионе зарегистрировано 478 браков с участием иностранных граждан – представителей 28 государств.
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