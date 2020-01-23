В Томской области продолжает падать рождаемость

По данным администрации Томской области, в 2019 году в регионе родились 10 771 ребенок. Это на 1149 детей меньше, чем в 2018 году – 11 920 детей. В числе новорожденных 5494 мальчика и 5211 девочек. 172 пары двойняшек и 2 тройни.





Первенцами в своих семьях стали 3997 детей, вторыми детьми 3985, третьими и более 2688. При этом 7889 (73,7 %) рождений было в семьях, в которых родители состоят в браке. 1337 малышей родились у одиноких матерей, 1356 рождений зарегистрировано одновременно с установлением отцовства в момент рождения ребенка.