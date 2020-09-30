В Томской области продлили режим самоизоляции до 1 ноября

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября. Он отметил, что пока продление касается, прежде всего, масочного режима, режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, обязательного дистанцирования.

Мы не вводим дополнительных ограничений, не возвращаемся к усеченному режиму работы ряда отраслей. Однако подчеркну, это – решение сегодняшнего дня. Какой станет ситуация завтра, каких мер и шагов она потребует от власти, зависит от каждого из нас, – прокомментировал Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил рост заболевания коронавирусом в последние дни, напомнив, что, если еще в начале сентября ежедневный прирост заболевших составлял до 50 человек за сутки, то с прошлой недели этот показатель стал уже выше 70, а за два последних дня – более 80 человек в сутки. На это накладывается еще и сезонный всплеск ОРЗ и гриппа.

Но больше всего ситуацию усугубляет наплевательское отношение к соблюдению масочного режима, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – А иногда и демонстративное пренебрежение своим здоровьем и здоровьем окружающих. Нам всем не раз приходилось видеть, как посетители магазинов надевают защитную маску только на кассе и только после замечания продавцов. А, рассчитавшись за покупки, снова складывают ее в карман. Мы видим, как водители автобусов носят маски на подбородке. А большинство пассажиров не носят вообще. Как загружены спортивные центры, кафе и рестораны, в которых о дистанции между людьми никто не думает.

Чтобы не доводить ситуацию до повторного введения ограничений работы ряда отраслей, областной оперативный штаб выработал три обязательные меры. Первая – это усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах, торговых центрах и на транспорте. Вторая – это полная самоизоляция для представителей старшего поколения, помогать которым будет вновь разворачивающийся волонтерский штаб. Третья мера – максимально возможный переход на удаленную работу предприятий и учреждений всех форм собственности.





«Давайте не будем забывать об элементарных правилах профилактики. И не только коронавируса, но и сезонных заболеваний – все-таки на дворе уже глубокая осень с первыми морозцами, – обратился губернатор Сергей Жвачкин к жителям региона. – У нас с вами есть два варианта развития событий. Или мы ходим, куда хотим, но в масках и перчатках. Или продолжаем их игнорировать, но тогда – сидим дома».