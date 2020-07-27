В Томской области приступили к уборочной кампании

Томские аграрии приступили к уборке урожая. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В этом году уборочная началась на две недели раньше привычных для Томской области сроков. Первыми созрели озимые культуры, клин которых в августе прошлого года был увеличен», — приводит пресс-служба слова замначальника облдепартамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко.







Первым на уборку озимой ржи вышло ООО «Воронцовское» в Кожевниковском районе. За минувшие выходные оно намолотило 444 тонны зерна со 177 га. К уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы приступило ООО «Заречное» (Томский район).







Отмечается, что в 2020 году аграриям региона предстоит убрать урожай с 325,6 тыс. га. Более половины площади занимают зерновые и зернобобовые - 165,2 тыс. га.