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27 июля,
2020
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Новости

В Томской области приступили к уборочной кампании

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские аграрии приступили к уборке урожая. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В Томской области приступили к уборочной кампании

«В этом году уборочная началась на две недели раньше привычных для Томской области сроков. Первыми созрели озимые культуры, клин которых в августе прошлого года был увеличен», — приводит пресс-служба слова замначальника облдепартамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко.


Первым на уборку озимой ржи вышло ООО «Воронцовское» в Кожевниковском районе. За минувшие выходные оно намолотило 444 тонны зерна со 177 га. К уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы приступило ООО «Заречное» (Томский район).


Отмечается, что в 2020 году аграриям региона предстоит убрать урожай с 325,6 тыс. га. Более половины площади занимают зерновые и зернобобовые - 165,2 тыс. га.

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