В Томской области приняли закон о приемных семьях для пожилых людей

Депутаты областной Думы приняли законопроект, который будет регулировать отношения в сфере организации приемных семей для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Этот закон регулирует правовые отношения в сфере организации приемных семей для пожилых и инвалидов и призван решить проблему социального обслуживания граждан преклонного возраста за счет новой стационарозамещающей технологии.





В приемную семью могут попасть мужчины и женщины от 60 лет и от 55 лет соответственно, а также люди с инвалидностью. Взять в семью можно не более двух человек. Между пенсионером или человеком с инвалидностью, приемной семьей и органом соцзащиты населения заключается трехсторонний договор на три года, далее при необходимости его действие продлевается.





Сумма ежемесячной выплаты составит 5 тысяч рублей или 6,5 тысяч рублей, если в семью принят человек с инвалидностью 1 группы. На выплату приемным семьям в областном бюджете заложены средства в размере 5,7 млн рублей в год. Органы соцзащиты будут постоянно следить за тем, в каких условиях в приемной семье проживает пенсионер: сначала через месяц, затем каждые полгода.





«В ряде регионов такой закон работает уже несколько лет. Мы приняли его впервые. Было много обсуждений, и мы договорились, что в течение 2021 года будем вести мониторинг. Один из вопросов – предложение дифференцировать выплаты для северных и остальных районов», — сказала спикер Оксана Козловская.





Депутаты отметили, что внести поправки о дифференцировании выплат семьям по северным и южным районам можно после принятия документа.





«Пока мы с вами вносим и отклоняем поправки, закон не работает. В то же время в Тюменской области подобный закон действует уже 8 лет, создано более 300 приемных семей. Нам надо быть активнее в принятии этого закона», — поддержал коллег депутат Петр Чубик.





Сегодня в регионе работают десять домов-интернатов: семь интернатов общего типа и три психоневрологических. В них проживают почти 2 тысячи человек. Очередь в данные учреждения составляет 50-60 человек.





«Новый закон позволит частично решить вопрос очереди в дома-интернаты, — добавил председатель думского комитета по труду и социальной политике Леонид Глок. — В течение года около 90 человек, которые не в состоянии себя обслуживать, смогут обрести такие приемные семьи. Человек может остаться даже в своем жилье, ему тогда будут помогать содержать себя и жилье члены приемной семьи».