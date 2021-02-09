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09 февраля,
2021
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Новости

В Томской области пожарные спасли двух человек из горящих домов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Двух человек спасли пожарные Томской области из горящих домов 8 февраля, сообщает пресс-служба МЧС. Эвакуировать людей сотрудникам пожарной службы помогали местные жители.

В Томской области пожарные спасли двух человек из горящих домов

В 13:54 часов в пожарную часть сообщили о возгорании в деревянном доме в селе Семилужки. На момент прибытия спасателей горели веранда и крыша дома. Начальник караула и местные жители через окно спасли 86-летнего дедушку. 


В результате пожара у дома сгорела веранда и обгорела обрешетка крыши. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. 

Пожар в Семилужках
Пожар в Семилужках
Пожар в Семилужках
Пожар в Семилужках

Еще одного человека спасли пожарные и местные жители в селе Куяново Первомайского района. В 13:55 сотрудникам сельской пожарной части сообщили о пожаре в двухэтажном кирпичном доме. 


Прибывшие на место пожара спасатели увидели задымление в одном из подъездом. Металлическая дверь квартиры, из которой шел дым, была закрыта. Пожарный и один из местных жителей попали в квартиру через окно по штурмовой лестнице. В коридоре на полу они нашли 66-летнюю женщину, эвакуировали ее и передали скорой помощи. Пострадавшая отравилась угарным газом, ее госпитализировали. 


Огонь удалось потушить за две минуты, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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