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08 апреля,
2021
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В Томской области появится первая в России служба для решения конфликтов пациентов с врачами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томское отделение общероссийского благотворительного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» на средства президентского гранта к концу 2021 года создаст в регионе первую в России службу, которая будет решать конфликты между пациентами и врачами. В тестовом режиме она заработает в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ирину Ким.

В Томской области появится первая в России служба для решения конфликтов пациентов с врачами

«На любом этапе возникают какие-то конфликты, они происходят ежедневно, всевозможные судебные дела, жалобы в Следственный комитет. Но не всегда жалобы адекватные и обоснованные, чаще всего они из-за эмоционального настроя людей. Актуальность проблемы высокая, и томское отделение фонда готовит к открытию Службы заботы о пациенте и разрешения споров в учреждениях здравоохранения Томской области», — приводит ТАСС слова Ирины Ким.


Ким уточнила, что сейчас в РФ нет службы, которая бы занималась решением спорных и конфликтных ситуаций в медицинских учреждениях, например, если врач отказывается принять опоздавшего пациента или пациент начинает кричать на врача, несправедливо обвиняя его в непрофессионализме. Для решения подобных конфликтов и нужны специалисты. Уже подготовлена группа медицинских работников, которые в тестовом режиме начнут работать во всех крупных медучреждениях региона. Главный офис службы откроется на базе Областного перинатального центра имени Ирины Евтушенко.


К концу года томское отделение фонда намерено завершить разработку правовых документов, а также подготовить как можно больше специалистов для учреждений Томской области.


Обучение работников службы ведется на средства президентского гранта в размере 1,6 млн рублей при софинансировании фонда, который выделяет на эти цели 300 тыс. рублей. Если практика окажется успешной, то ее попытаются масштабировать и на другие регионы РФ.

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