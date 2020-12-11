В Томской области появится комплекс для сжижения природного газа

Губернатор Сергей Жвачкин встретился с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они подписали программу развития газоснабжения и газификации Томской области на ближайшие пять лет – 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно программе, компания завершит в Томской области строительство нескольких объектов автономной газификации населенных пунктов, которые удалены от магистральных газопроводов.





«Речь идет о комплексе по сжижению природного газа в районе газораспределительной станции (ГРС) «Каргала» в Шегарском районе и еще пяти станциях приема, хранения и регазификации газа. Они позволят подать газ в село Вороновка Шегарского района и административные центры Бакчарского, Кожевниковского, Чаинского и Тегульдетского районов», — уточнили в обладминистрации.





Также компания построит межпоселковый газопровод в Асиновском районе и газопровод-связку от ГРС-2 в Томске до врезки в газопровод к поселку Мирному Томского района. Планируется, что газовики переоборудуют ГРС «Чернореченский». В обладминистрации подчеркивают, что таким образом получится создать условия для газификации населенных пунктов Асиновского района и увеличить поставки газа действующим и новым потребителям в областном центре и Томском районе.





Областная власть, согласно договору, займется строительством внутрипоселковых газопроводов и должна подготовить к приему газа 6,9 тысяч домов, 46 котельных и предприятий.