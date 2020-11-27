В Томской области появился стандарт благоустройства

Центр развития городской среды разработал сборник методических рекомендаций, которые призваны повысить качество проектирования и создания объектов благоустройства, реализуемых в Томской области. По мнению авторов сборника максимальный эффект от использования стандарта достигается системной работой со всеми разделами. Стандарт благоустройства состоит из тематических разделов: обустройство транспортной и велосипедной инфраструктуры, пешеходных зон, остановочных пунктов, оформления фасадов, благоустройства и освещения общественных пространств, озеленения, вовлечения жителей в процессы благоустройства и других. Стандартом также могу воспользоваться неравнодушные жители для контроля качества решений по благоустройству, считают в Центре развития городской среды.

«Площадь доступного зелёного пространства на квадратный километр – ключевой показатель качества жизни. Данные рекомендации содержат ключевые принципы проектирования зелёных зон, а также перечень элементов, позволяющих размещать озеленение на разнообразных по своему профилю улицах и в общественных пространствах разного типа», — говорится в рекомендациях.

В разработке стандарта участвовали эксперты рабочей группы Градосовета при губернаторе, а также специалисты в области архитектуры, градостроительства, благоустройства, организации доступной среды, дендрологии и социологии. В основу документа легли требования СНиП и СанПиН и научные публикации.





«Методические рекомендации разработаны под руководством областного департамента архитектуры и строительства на основании передового зарубежного и отечественного опыта, который адаптирован к использованию в Томской области, — цитирует пресс-служба обладминистрации заместителя начальника департамента Екатерина Шумкина. — Сводный стандарт будет полезен муниципалитетам, городским службам и сообществам, а также организациям, участвующим в создании общественных пространств».