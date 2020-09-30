В Томской области появилась система информационной помощи в трудных жизненных ситуациях

Система должна рассказать людям простые алгоритмы оформления федеральных или региональных льгот, получения квот на лечение, решения кредитных обязательств и подобных вопросов, сообщает Региональный центр финансовой грамотности Томской области.





«В жизни происходят события, которые могут поставить человека в тупик. Например, у кого-то из родных обнаружилось серьезное заболевание. Это тяжело не только эмоционально, но и финансово, потому что лечение может потребовать больших денежных затрат. Специально для таких случаев в Томской области запущена система информационной помощи соцфинансы.рф», — говорится в сообщении.





Как отмечают в центре, специалисты подготовили наглядные информационные материалы, а представители пациентских движений и волонтеры-медики прошли специализированное обучение для консультаций. Через портал соцфинансы.рф помощь можно получить быстрее, так как на нем размещены электронные версии разработанных материалов, а также быстро принимаются и обрабатываются заявки на консультации специалистов.





«Так, в разделе о финансовом планировании представлены рекомендации о том, как перестроить семейный бюджет, если требуется оплатить дорогое лечение, а также приведен ряд советов по распоряжению личными финансами с целью снизить денежные затруднения, возникшие в связи с тяжелым заболеванием одного из членов семьи. В разделе о мерах социальной поддержки можно узнать, какие программы действуют в регионе, какие льготы полагаются отдельным категориям граждан и куда можно обратиться за помощью. Раздел «Электронные ресурсы Томской области по финансовой грамотности» содержит полезные ссылки на источники с более детальной информацией об управлении личными финансами», — рассказывают создатели о сайте.





Также на портале можно узнать, как пошагово оформить инвалидность, правильно составить обращение в благотворительный фонд, получить налоговый вычет на лечение.





ПОДДЕРЖИ ТВ2​