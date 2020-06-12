В Томской области подтвердился еще 51 случай заболевания коронавирусом

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51 случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области за сутки. Таким образом, число заболевших в регионе составляет 1167 человек. Количество выписанных пациентов за сутки увеличилось на 12 и достигло 564 человек.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 20 человек. Всего лечение в стационарах проходят 393 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 11 человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ, четыре пациента на масочной подаче кислорода.



За последние сутки проведено 343 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 12 июня остаются 322 тысячи человек.

Диагностирован COVID-19 у 511 423 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 269 370 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 6 715 человек.