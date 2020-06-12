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12 июня,
2020
Новости

В Томской области подтвердился еще 51 случай заболевания коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

51 случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области за сутки. Таким образом, число заболевших в регионе составляет 1167 человек. Количество выписанных пациентов за сутки увеличилось на 12 и достигло 564 человек.


Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 20 человек. Всего лечение в стационарах проходят 393 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 11 человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ, четыре пациента на масочной подаче кислорода.

За последние сутки проведено 343 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 12 июня остаются 322 тысячи человек. 


Диагностирован COVID-19 у 511 423 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 269 370 человек.


За весь период в России от коронавируса скончались 6 715 человек.

По данным экспертов, темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России. Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня.


В регионе разрешены занятия спортом на улице, (при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров), прогулки на улице с членами семьи, открыты парки и скверы. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.


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