В Томской области подтвердился четвертый случай заболевания коронавирусом

В России — 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах. Один из них и в Томской области, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых заболевших в Москве — 660 человек. Следом идут Московская область, где 95 случаев, и Санкт-Петербург с 34 случаями.

Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 580 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 63 человека. Пять из них за последние сутки — два случая в Московской области, один в Республике Северная Осетия, Иркутской области и Хабаровском крае.

Ранее в Томской области было зафиксировано три случая коронавируса. Одна пациентка уже выздоровела, состояние еще двоих заболевших оценивается как стабильное.





По данным обладминистрации, на утро 8 апреля в инфекционных больницах Томска находились 16 человек. Их анализы на наличие коронавирусной инфекции отрицательные.



В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 12 человек, заболевших среди них нет.





В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры.





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