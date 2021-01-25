В Томской области подтвердилось 103 новых случая ковида

Таким образом, с начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 27632 человек. В эту статистику не входит Северск, где коронавирус диагностировали у почти 7 тысяч человек.

По итогам суток в Томской области подтверждено 103 новых случая коронавируса. Это на семь меньше, чем днем ранее. Область по-прежнему занимает 24 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России коронавирус диагностировали у 3,7 млн человек. Под медицинским наблюдением по состоянию на 25 января 2021 остаются 648 332 человека.





За весь период в России, по данным оперштаба, умерло 69 918 человек.

