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25 января,
2021
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В Томской области подтвердилось 103 новых случая ковида

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

По итогам суток в Томской области подтверждено 103 новых случая коронавируса. Это на семь меньше, чем днем ранее. Область по-прежнему занимает 24 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.


Выписали за сутки 105 человек. 


Таким образом, с начала пандемии ковид в Томской области подтвердился у 27632 человек. В эту статистику не входит Северск, где коронавирус диагностировали у почти 7 тысяч человек.


Выздоровели в общей сложности 24641 пациент. Скончался по официальным данным 251 пациент.

Всего на сегодняшний день в России коронавирус диагностировали у 3,7 млн человек. Под медицинским наблюдением по состоянию на 25 января 2021 остаются 648 332 человека. 


За весь период в России, по данным оперштаба, умерло 69 918 человек.

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