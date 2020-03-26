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26 марта,
2020
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Новости

В Томской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Подтвердился второй случай заболевания коронавирусом в Томской области, сообщает оперативный штаб. 

В Томской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Фото: стопкоронавирус.рф

По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 56 регионах. 182 случая — за последние сутки. В больницах Москвы скончались два пациента с коронавирусом.

Свежая информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.


По данным оперативного штаба в Томске, утром 26 марта в инфекционных отделениях больниц Томска и Северска находились 30 человек, у 18 тест на коронавирус отрицательный, у четверых анализы отправлены на исследование.


Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой.


В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране.

Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение. 


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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