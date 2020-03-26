В Томской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом

По данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 56 регионах. 182 случая — за последние сутки. В больницах Москвы скончались два пациента с коронавирусом.





Свежая информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.





По данным оперативного штаба в Томске, утром 26 марта в инфекционных отделениях больниц Томска и Северска находились 30 человек, у 18 тест на коронавирус отрицательный, у четверых анализы отправлены на исследование.





Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране.

Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.