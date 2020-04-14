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14 апреля,
2020
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Новости

Семь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Еще семь анализов, взятых у томичей на коронавирус, оказались положительными по данным оперштаба. Общее количество жителей региона, у которых диагностировали COVID-19, достигло 15 человек.

Семь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

За последние сутки в России подтверждены 2774 случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе. Всего в стране зарегистрировано 21 102 заболевших. Выздоровели 1694 человека.  За весь период в России от коронавируса скончалось 170 человек.

На утро 14 апреля в Томской области лечение продолжали четверо пациентов, диагноз которых подтвердили накануне. 


«Трое из них — это родственники пациента № 4. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Мы работаем по этому очагу, взято более 120 проб у тех, кто может быть контактным», — комментировал замгубернатора Иван Деев.


Семь пациентов, у которых диагностировали коронавирус сегодня, ранее также были госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска. Объявлялось, что они ждут результатов анализов, которые должны были объявить сегодня во второй половине дня.


В целом, в МСЧ № 2 находятся 81 человек пациент, из них 68 – с отрицательным диагнозом на коронавирус. В инфекционном отделении больницы № 3 Томска и детской больнице имени Сибирцева на лечении оставались пять человек, у всех отрицательные анализы на COVID-19.


Еще четыре человека, у которых диагностировали коронавирус, вылечились и выписались из медицинских учреждений.


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