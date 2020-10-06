В Томской области подтвердили рекордный 121 случай коронавируса за сутки

В Томской области за сутки коронавирус подтвердили у 121 человека. Это рекордный показатель с момента пандемии. Число заболевших превысило 8 тысяч человек.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 15-ти человек, у 90 - есть признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.
В обсерваторах находятся 68 человек.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление у 15 человек.
Общее число заболевших в Томской области достигает 8 103 пациентов. Выздоровели 6 511 человек. Скончались 88 пациентов.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал динамику заболевания в Томской области. С самого начала июня в Томской области суточный прирост заболеваемости COVID-19, показавший в конце мая некоторый спад, начал вновь нарастать. 18 июня был отмечен резкий, пиковый всплеск зарегистрированных случаев — до 89 заболевших.
После этого весь июнь прирост колебался в диапазоне от 50 до 65 случаев/сутки. Июль, в свою очередь, охарактеризовался несколькими пиками, из которых два самых значительных были отмечены 15 и 21 числа. Более того, 21 июня в Томской области зафиксирован самый большой суточный прирост заболевших за весь период эпидемии: 115 человек.
Практически весь август прирост оставался в диапазоне 40-60 случаев/сутки, при этом общая картина за месяц показывала медленное снижение. 26 августа был отмечен наименьший за два месяца суточный прирост: 38 случаев. Однако конец августа дал второй по величине пик заболеваемости — 110 человек заразились всего за сутки.
Сентябрь и начало октября отмечены постепенным, относительно плавным повышением суточного прироста — с 42 до 106 по состоянию на 5 октября.
Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 988 576 человек.
Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 663 человека.