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05 августа,
2020
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Новости

В Томской области подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние сутки выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом среди жителей Томской области,  выздоровели 68 человек, сообщает региональный оперштаб. 

В Томской области подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом

По информации оперштаба, из вновь заболевших COVID-19 у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 22-х наблюдаются  признаки ОРВИ, у 10-ти — пневмония.


В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.


За весь период в Томской области установлены 4411 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2969 человек, умерших 40.


За минувшие сутки в  России выявлено 5 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 1 342 (25,8%) не проявлялось симптомов заболевания. Всего же с начала вспышки в России обнаружили 866 627 случаев инфицирования. Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 490 человек.


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