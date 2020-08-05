В Томской области подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом

По информации оперштаба, из вновь заболевших COVID-19 у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 22-х наблюдаются признаки ОРВИ, у 10-ти — пневмония.





В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.





За весь период в Томской области установлены 4411 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2969 человек, умерших 40.





За минувшие сутки в России выявлено 5 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 1 342 (25,8%) не проявлялось симптомов заболевания. Всего же с начала вспышки в России обнаружили 866 627 случаев инфицирования. Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 490 человек.





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