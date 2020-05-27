В Томской области подтвердили 31 случай заболевания коронавирусом за сутки

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Еще у 31 жителя Томской области подтвердили коронавирус. Общее количество заболевших людей в регионе составляет 595 человек.

11 человек симптомов заболевания не имеют, они находятся под медицинским наблюдением дома. 10 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, еще у десяти диагностирована пневмония, они проходят лечение в респираторных госпиталях медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Эпидемиологи установили источник заражения 21 заболевшего - это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. Причины заражения десяти человек устанавливаются.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 мая остаются 296 тысяч человек. Всего COVID-19 диагностирован у 370 680 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 3968 человек.

В Сибири число заболевших коронавирусом превысило 14,7 тысячи человек. Лидером по числу заболевших является Красноярский край — 3700 человек. 29 жителей края, по официальным данным, скончались, 791 выздоровел.

В Новосибирской области, по данным на 27 мая, COVID-19 выявлен у 2397 человек, в Алтайском крае 1554 заболевших, в Иркутской области — 1376, в Омской — 1139.

Умерли в Сибири от коронавируса больше 160 человек.