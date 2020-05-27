В Томской области подтвердили 31 случай заболевания коронавирусом за сутки

Еще у 31 жителя Томской области подтвердили коронавирус. Общее количество заболевших людей в регионе составляет 595 человек.
11 человек симптомов заболевания не имеют, они находятся под медицинским наблюдением дома. 10 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, еще у десяти диагностирована пневмония, они проходят лечение в респираторных госпиталях медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.
Эпидемиологи установили источник заражения 21 заболевшего - это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. Причины заражения десяти человек устанавливаются.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 мая остаются 296 тысяч человек. Всего COVID-19 диагностирован у 370 680 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 3968 человек.
В Сибири число заболевших коронавирусом превысило 14,7 тысячи человек. Лидером по числу заболевших является Красноярский край — 3700 человек. 29 жителей края, по официальным данным, скончались, 791 выздоровел.
В Новосибирской области, по данным на 27 мая, COVID-19 выявлен у 2397 человек, в Алтайском крае 1554 заболевших, в Иркутской области — 1376, в Омской — 1139.
Умерли в Сибири от коронавируса больше 160 человек.
В Томской области за сутки контрольные тесты подтвердили выздоровление еще 20 человек. В целом число выздоровевших пациентов в регионе достигло 223 человек.
В стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются на лечении 212 пациентов. На кислородной поддержке находятся 22 человека: на масочной подаче кислорода 11 пациентов в СибГМУ и двое в медико-санитарной части № 2, на инвазивной вентиляции легких девять пациентов МСЧ № 2.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 91 человек.
За сутки взято на исследование 2 318 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 52 532 исследования.
Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.