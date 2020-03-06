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06 марта,
2020
Новости

В Томской области почти 8 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С начала года в Томской области 7763 человека заболели гриппом и ОРВИ. Эпидпорог в Томске превышен на 8,3 %, среди школьников от 7 до 14 лет — на 8,1 %, в группе 15 лет и старше — на 12,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.


Из-за превышения эпидемического порога продолжают закрываться на карантин образовательные учреждения. Так, на прошедшей неделе полностью закрыли пять школ (в Парабельском, Кожевниковском и Кривошеинском районах), 120 классов в 41 школе. Полностью закрыты семь детских садов в Каргасокском, Молчановском, Первомайском и Кривошеинском районах. Также закрыты Томский индустриальный техникум и Педагогический колледж.


По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 56,8 % выявлен вирус гриппа А/H1N1, А/H3N2 и В. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).


Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничительные мероприятия.


Томичам рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, пользоваться масками, избегать мест массового скопления людей, не посещать работу во время болезни, не заниматься самолечением и при первых признаках инфекции обращаться за медицинской помощью.

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