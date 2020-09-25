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25 сентября,
2020
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В Томской области планируют внедрить новую систему обращения с мусором

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Томская область вошла в число пилотных регионов по внедрению комплексной системы обращения с ТКО. Комплексная система  предполагает максимальный отказ от полигонного захоронения и сжигания отходов за счет их утилизации. 

В Томской области планируют внедрить новую систему обращения с мусором

Прежде всего, в Томской области будет оптимизирована действующая территориальная схема обращения с ТКО. Эксперты постараются найти наиболее рациональные пути направления потоков отходов. Также будет разработана концепция внедрения раздельного накопления и сбора ТКО, которая будет учитывать малочисленные и удаленные населенные пункты. В Томске и крупных поселениях раздельный сбор отходов будет вводиться поэтапно по дуальной системе, предусматривающий обязательное выделение из состава ТКО перерабатываемых фракций.


В конце 2020 года планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. Потенциальные инвесторы должны будут представить свои предложения по формированию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100-процентную мусоросортировку и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.


В результате  плата за коммунальные услуги по вывозу мусора должна снизиться.


В состав «пилотов» также вошли Белгородская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

Напомним, с 1 января 2019 года в России запретили захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. Губернатор области Сергей Жвачкин признал, что начало реформы провалено, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. В Томске реализация мусорной реформы началась в июле. Жители города стали массово жаловаться на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа. Однако в конце года случился очередной скандал — региональный оператор «Спецавтохозяйство» потребовал у компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», которые занимались сбором мусора для его последующей переработки, прекратить свою деятельность в регионе. Были вывезены контейнеры для сбора вторсырья, взамен региональный оператор установил свои емкости. 


Конфликт продолжался больше месяца, но был урегулирован после вмешательства властей в ситуацию. 


Уже в конце 2019 года Томская область попала в число проблемных регионов, где возможен мусорный коллапс. Власти региона объяснили это низкой собираемостью платы за мусор. В июле 2020 года в Томской области сменился один из региональных операторов. 



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