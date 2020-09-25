В Томской области планируют внедрить новую систему обращения с мусором

Томская область вошла в число пилотных регионов по внедрению комплексной системы обращения с ТКО. Комплексная система предполагает максимальный отказ от полигонного захоронения и сжигания отходов за счет их утилизации.

Прежде всего, в Томской области будет оптимизирована действующая территориальная схема обращения с ТКО. Эксперты постараются найти наиболее рациональные пути направления потоков отходов. Также будет разработана концепция внедрения раздельного накопления и сбора ТКО, которая будет учитывать малочисленные и удаленные населенные пункты. В Томске и крупных поселениях раздельный сбор отходов будет вводиться поэтапно по дуальной системе, предусматривающий обязательное выделение из состава ТКО перерабатываемых фракций.





В конце 2020 года планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. Потенциальные инвесторы должны будут представить свои предложения по формированию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100-процентную мусоросортировку и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.





В результате плата за коммунальные услуги по вывозу мусора должна снизиться.







В состав «пилотов» также вошли Белгородская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

