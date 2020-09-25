В Томской области планируют внедрить новую систему обращения с мусором
Томская область вошла в число пилотных регионов по внедрению комплексной системы обращения с ТКО. Комплексная система предполагает максимальный отказ от полигонного захоронения и сжигания отходов за счет их утилизации.
Прежде всего, в Томской области будет оптимизирована действующая территориальная схема обращения с ТКО. Эксперты постараются найти наиболее рациональные пути направления потоков отходов. Также будет разработана концепция внедрения раздельного накопления и сбора ТКО, которая будет учитывать малочисленные и удаленные населенные пункты. В Томске и крупных поселениях раздельный сбор отходов будет вводиться поэтапно по дуальной системе, предусматривающий обязательное выделение из состава ТКО перерабатываемых фракций.
В конце 2020 года планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. Потенциальные инвесторы должны будут представить свои предложения по формированию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100-процентную мусоросортировку и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.
В результате плата за коммунальные услуги по вывозу мусора должна снизиться.
В состав «пилотов» также вошли Белгородская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.
Напомним, с 1 января 2019 года в России запретили захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. Губернатор области Сергей Жвачкин признал, что начало реформы провалено, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. В Томске реализация мусорной реформы началась в июле. Жители города стали массово жаловаться на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа. Однако в конце года случился очередной скандал — региональный оператор «Спецавтохозяйство» потребовал у компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», которые занимались сбором мусора для его последующей переработки, прекратить свою деятельность в регионе. Были вывезены контейнеры для сбора вторсырья, взамен региональный оператор установил свои емкости.
Конфликт продолжался больше месяца, но был урегулирован после вмешательства властей в ситуацию.
Уже в конце 2019 года Томская область попала в число проблемных регионов, где возможен мусорный коллапс. Власти региона объяснили это низкой собираемостью платы за мусор. В июле 2020 года в Томской области сменился один из региональных операторов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Региональные операторы Томской области жалуются на то, что работают себе в убыток
В регионе новая система обращения с мусором в полной мере работает только в Северске
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?