В Томской области планируют построить несколько крупных объектов мусоросортировки

В 2021 году в регионе состоится конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Согласно новой территориальной схеме, в Томске предполагается открыть автоматизированный мусоросортировочный комплекс для сбора потока отходов из 18-ти муниципальных образований. Город Стрежевой и Александровский район из-за отсутствия регулярного транспортного сообщения выделены в отдельную зону обслуживания - образуемые там отходы после предварительной сортировки будут направлены на утилизацию на территорию Югры.





«Укрупнение зон деятельности региональных операторов в Томской области будет привлекательно для инвесторов, строящих инфраструктурные объекты, - отметил исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов. - Сейчас областная власть ведет переговоры с Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» о предоставлении региону субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат за счет средств экологического сбора с производителей и импортеров товаров и упаковки. Также рассматривается возможность реализации отдельных проектов за счет областного и местных бюджетов».





Стоимость реализации полного комплекса объектов обработки и утилизации ТКО будет известна по результатам конкурсного отбора на право заключения концессионного соглашения. Пока эта стоимость определена оценочно по проектам-аналогам.





В малочисленных, отдаленных и труднодоступных поселках будут созданы объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа с разделением для вторичной переработки и компостирования. Периодичность вывоза ТКО здесь будет увеличена до 11 месяцев, что позволит существенно уменьшить затраты на транспортирование и плату за услугу по вывозу ТКО.





В девяти населенных пунктах (города Стрежевой, Асино и Колпашево, рабочий поселок Белый Яр, сёла Бакчар, Кривошеино, Мельниково, Парабель и Новоколомино) откроют мусоросортировочные комплексы минимальной автоматизации для выборки стекла, металла и органических отходов. Оставшиеся фракции отходов с таких объектов будут централизованно поступать для сортировки в Томск.





Ранее сообщалось, что мусоросортировочный комплекс для нужд Томска будет построен в районе «Томскнефтехима» в 2021 году.







В результате более 60 процентов отходов будут вовлечены в хозяйственный оборот, а не направляться на захоронение на полигоны, большая часть которых планируется рекультивировать в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».