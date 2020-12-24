В Томской области открыт сервис записи на вакцинацию от COVID-19

В Томской области открыт онлайн-сервис предварительной записи на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин сегодня, 24 декабря, на собрании Законодательной Думы Томской области.





«В новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. – Вакцинация у нас будет массовой и доступной для всех, а не только для отдельных категорий. Я принял решение и сегодня на нашем сайте ковидтомск.рф мы открываем сервис предварительной записи на вакцинацию».





Он отметил, что право поставить прививку получит любой житель Томской области.





«Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте. Пока идет вакцинация людей в возрасте от 18 до 60 лет, но в ближайшие дни возраст будет увеличен», — сказал губернатор.





Ранее прививки от коронавируса поставили врачи и учителя Томской области. Поставить прививку необходимо в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.