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08 июня,
2020
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В Томской области открылся рыбоконсервный завод

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

В Томской области открылся рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы». Новая технологическая линия по производству рыбных консервов находится в 670 км от Томска на левом берегу Оби в селе Александровское.

Сергей Жвачкин и консервы
Сергей Жвачкин и консервы
Фото: пресс-служба администрации Томской области

На сей раз перерезать красную ленточку томскому губернатору пришлось виртуально по видеосвязи из «белого дома». «Сегодня знаменательное событие не только для района, но и для всей нашей области, - сказал губернатор Сергей Жвачкин, открывая завод. – Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз».

Торжественное открытие рыбзавода
Торжественное открытие рыбзавода
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Областная власть поддерживает предприятия рыбной отрасли с 2014 года. За шесть лет субсидии на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала составили почти 120 миллионов рублей. Треть этой суммы получили предприятия Александровского района.


По информации обладминистрации в прошлом году в Томской области выловили 3,2 тысячи тонн речной рыбы. Наибольший прирост  дал  Александровский район. Кроме того за прошлый год объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн.

Александровский рыбзавод планирует выпускать в день по шесть тысяч банок консервов, а также богатый ассортимент полуфабрикатов.


Рыбоперерабатывающий завод в Александровском – уже второй открытый в этом году в Томской области: в марте заработал завод в Предтеченске под Томском.

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