В Томской области открылся рыбоконсервный завод

В Томской области открылся рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы». Новая технологическая линия по производству рыбных консервов находится в 670 км от Томска на левом берегу Оби в селе Александровское.

На сей раз перерезать красную ленточку томскому губернатору пришлось виртуально по видеосвязи из «белого дома». «Сегодня знаменательное событие не только для района, но и для всей нашей области, - сказал губернатор Сергей Жвачкин, открывая завод. – Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз».

Областная власть поддерживает предприятия рыбной отрасли с 2014 года. За шесть лет субсидии на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала составили почти 120 миллионов рублей. Треть этой суммы получили предприятия Александровского района.





По информации обладминистрации в прошлом году в Томской области выловили 3,2 тысячи тонн речной рыбы. Наибольший прирост дал Александровский район. Кроме того за прошлый год объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн.

Александровский рыбзавод планирует выпускать в день по шесть тысяч банок консервов, а также богатый ассортимент полуфабрикатов.





Рыбоперерабатывающий завод в Александровском – уже второй открытый в этом году в Томской области: в марте заработал завод в Предтеченске под Томском.