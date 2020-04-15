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15 апреля,
2020
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В Томской области открылись круглосуточные пункты серопрофилактики

ТВ2
ТВ2
1 час назад

15 апреля начали работу круглосуточные пункты серопрофилактики, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Ранее в Томской области появились первые случаи укуса клеща, но томичи не знали, куда можно обратиться за помощью.

В Томской области открылись круглосуточные пункты серопрофилактики

В Томске открыты два пункта: для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). В районах области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров.

В облздраве отмечают, что для пунктов серопрофилактики закупили 5 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет проведена дополнительная поставка препарата. Противоклещевой иммуноглобулин ставится пострадавшему при наличии показаний.


В качестве профилактики укуса клеща медики рекомендуют при выезде на природу, дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой «антиклещ», имеющими в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматривать себя.

В Томской области открылись круглосуточные пункты серопрофилактики

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