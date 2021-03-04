В Томской области открыли пункт проката средств реабилитации

В областном комплексном центре социального обслуживания населения открылся пункт проката технических средств реабилитации. В рамках программы «Доступная среда» было закуплено более 200 современных средств по реабилитации на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает областной департамент соцзащиты.

«Теперь жители региона временно могут получить специальные средства для ухода за лежачими больными: кровати, матрацы, непромокаемые одеяла, подушки, оборудование для использования в санитарных комнатах, средства для передвижения: кресла-коляски, ходунки, трости, костыли, специальное тренажерное и спортивное оборудование – велотренажеры, и медицинские приборы – тонометры, поильники», — говорится в сообщении.





Эти средства бесплатно смогут получить только инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Остальным придется платить согласно тарифу. Узнать расценки можно тут.



Отмечается, что для оформления проката потребуется паспорт с пропиской или временной регистрацией в Томской области. При заключении договора специалисты расскажут как пользоваться техническими средствами. В случае утраты TCP заявитель обязан возместить его оценочную стоимость.