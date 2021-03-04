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04 марта,
2021
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Новости

В Томской области открыли пункт проката средств реабилитации

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В областном комплексном центре социального обслуживания населения открылся пункт проката технических средств реабилитации. В рамках программы «Доступная среда» было закуплено более 200 современных средств по реабилитации на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает областной департамент соцзащиты.

В Томской области открыли пункт проката средств реабилитации

«Теперь жители региона временно могут получить специальные средства для ухода за лежачими больными: кровати, матрацы, непромокаемые одеяла, подушки, оборудование для использования в санитарных комнатах, средства для передвижения: кресла-коляски, ходунки, трости, костыли, специальное тренажерное и спортивное оборудование – велотренажеры, и медицинские приборы – тонометры, поильники», — говорится в сообщении.


Эти средства бесплатно смогут получить только инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Остальным придется платить согласно тарифу. Узнать расценки можно тут.


Отмечается, что для оформления проката потребуется паспорт с пропиской или временной регистрацией в Томской области. При заключении договора специалисты расскажут как пользоваться техническими средствами. В случае утраты TCP заявитель обязан возместить его оценочную стоимость.

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