В Томской области открыли кинотеатры и театры

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».



Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных теребований.