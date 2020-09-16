Добрые новости
16 сентября,
2020
1
фото
Новости

В Томской области открыли кинотеатры и театры

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.

В Томской области открыли кинотеатры и театры

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».


Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных теребований.

В настоящий момент в Томской области выявлено 6 479 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 5 251 пациентов. Скончались 77.


Регион официально находится на втором этапе снятия карантинных ограничений. Коэффициент распространения инфекции, по данным на 15 сентября, 0,96. 


Читайте также:

Томские кинопрокатчики просят губернатора открыть кинотеатры


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.