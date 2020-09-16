В Томской области открыли кинотеатры и театры

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.
«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».
Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных теребований.
В настоящий момент в Томской области выявлено 6 479 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 5 251 пациентов. Скончались 77.
Регион официально находится на втором этапе снятия карантинных ограничений. Коэффициент распространения инфекции, по данным на 15 сентября, 0,96.
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