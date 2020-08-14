В Томской области откроется первый в стране Центр памяти раскулаченных

«В 1931 году из села Луговское Алтайского края выслали почти 500 человек — 305 взрослых и 190 детей. Их имущество забрали. Скотину передали в колхозы. В их домах поселились другие люди. И жизнь в селе продолжалась так, как будто этих 500 человек не было. В бийском архиве я нашла списки. Там есть пометка — по печатному тексту рукой написано: «выслан», «выслан», «выслан». Куда выслан — не написано. Но мы-то уже теперь знаем, что это было село Палочка, Верхекетского района, на берегу реки Анги...» (Любовь Шабалина, руководитель музея села Луговского, фрагмент из фильма «Яма»)

Массовые захоронения спецпереселенцев обнаружили в окрестностях Палочки в 2018 году две местные жительницы — Ирина Янченко и Гульнара Корягина. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда на баржах с Алтая привезли кулаков. Через два года из этапа в 7800 человек в живых остались 700 — люди умирали от непосильного труда, голода и болезней. Ирина с Гульнарой решили создать в Палочке центр памяти спецпереселенцев. Выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена 1214 семей, переселенных в Палочку.

«Когда мы начинали эту работу, у нас было только 85 фамилий, — говорит Ирина Янченко. — Мы работаем в архиве информационного центра УМВД, поднимем карточки уже третий раз по кругу. Потому что в первый раз мы думали, что вот карточка, в ней написано: такой-то, такой-то, родом оттуда-то, сослан туда-то. И мы сразу точно все установим. Нет. Карточки были заведены в конце 1940-х годов, и фиксировали место, где на тот момент человек жил. А многие семьи к тому времени умерли полностью, некоторые уехали. Поэтому вот второй раз мы стали перелопачивать соседние районы — Колпашевский, Могочинский — зная, что к ним туда люди убегали с нашего района. А сейчас уже «идем» по деревням Алтайского края, зная, что люди были оттуда высланы. Потому что ориентироваться на место рождения человека не всегда непродуктивно. Вот у моего дедушки в карточке стоит «Полтавская губерния». А то, что он выслан с Алтайского края — это не указано. Пробуем и так, и так искать. Установлено много очень уже фамилий и имен, многие люди смогли найти своих предков. Вот за последние две недели 5 семей нашли своих родных».