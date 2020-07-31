В Томской области определились перевозчики на межмуниципальные маршруты

Томская область подвела итоги конкурсов для перевозчиков на 20 межмуниципальных маршрутов. Теперь, согласно контрактам, с 1 августа в автобусах должна заработать система безналичной оплаты проезда.

В июльских конкурсах по семи лотам участвовали от двух до шести перевозчиков. По шести лотам (17 маршрутов) победителем признано АО «Томскавтотранс».





С 1 августа предприятие будет осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам № 119 Томск – Аэропорт, № 510 Томск – Басандайка, № 120 Томск – Семилужки, № 130 Томск – Копылово, № 131 Томск – Кузовлево – Копылово – Конинино, № 149 Томск ‑ Аркашёво, № 156 Томск – Октябрьское – Александровское, № 503 Томск – Итатка (Томское), № 505 Томск – Новорождественское (Романовка).





С 15 августа начнутся перевозки по направлениям: № 101 Томск – Эушта – Борики, № 112 Томск – Тимирязевское – Борики, № 133 Томск – Курлек, № 134 Томск – Моряковский Затон, № 301 Томск – Верхнее Сеченово, № 141 Томск – Ярское, № 151 Томск – Петухово, № 165 Томск – Лучаново.





С 1 августа победитель еще одного лота — ООО «Асинотранс» — приступит к перевозкам по маршрутам № 506 Томск – Зырянское, № 515 Томск – Асино и № 516 Томск – Первомайское.





В августе состоятся конкурсы еще по двум лотам на шесть направлений. В первый лот включены маршруты № 442 Томск – Северск, № 443 Томск – Северск, № 308 Томск – Наумовка – Георгиевка, № 313 Томск – Орловка, во второй — № 401 Северск – Позднеево и № 514 Северск – Камень. Начало перевозок — с 25 сентября.





«На направлениях, победителем по которым признано АО «Томскавтотранс», будут задействованы новые автобусы, приобретенные в июне «Томской областной пассажирской компанией», а также автобусы перевозчиков, объединившихся с АО «Томскавтотранс», – подчеркнул заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.





Ранее областные власти создали новое предприятие, которое должно оказывать транспортные услуги. «Томскавтотранс» будет оказывать услуги по предоставлению производственной базы и обслуживанию автобусов при их выходе в рейс (контрольный механик, медик, диспетчерское сопровождение), а также продолжит деятельность по оказанию услуг автовокзала.





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