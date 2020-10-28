В Томской области обсуждают, закрывать ли общепит с 23.00

В Томской области предприниматели обсудят, целесообразно ли закрывать предприятия общепита в ночное время и с какого часа. В дальнейшем предложения будут переданы губернатору.

Кроме того, эксперты обсудили механизмы, которые позволят избежать больших скоплений людей в закрытых пространствах, и способы контроля за соблюдением противоэпидемических мер в кафе и ресторанах. Так, ряд предпринимателей готовы предоставлять доступ к камерам наблюдения в залах ресторанов контролирующим органам. Возможность использования этого механизма планируется рассмотреть с юридической и технической точек зрения.





Еще одной темой для обсуждения стал перевод предприятий малого и среднего бизнеса на удаленный режим работы. По словам предпринимателей, сегодня на «удаленку» переведено максимально возможное количество сотрудников. Например, в таком режиме работают специалисты в сфере туристического бизнеса, информационных технологий и других сфер.





«Сегодня мы переживаем вторую волну пандемии. При этом в регионе действует система ограничений, которая не подразумевает запрет работы предприятий сферы услуг, но требует беспрекословного соблюдения всех противоэпидемических мер, — отметил вице-губернатор Андрей Антонов. — Перед советом при штабе стоит задача максимально адаптировать действующие и возможные новые ограничения для бизнес-сообщества, чтобы обеспечить и безопасность жителей, и продолжение работы большинства предприятий».