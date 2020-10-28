В Томской области обсуждают, закрывать ли общепит с 23.00

Cовет предпринимателей Томской области обсудил работу заведений общепита в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19. Накануне Роспотребнадзор объявил всеобщий массовый режим и рекомендовал ограничить работу заведений с 23.00 до 6.00.
В Томской области предприниматели обсудят, целесообразно ли закрывать предприятия общепита в ночное время и с какого часа. В дальнейшем предложения будут переданы губернатору.
Кроме того, эксперты обсудили механизмы, которые позволят избежать больших скоплений людей в закрытых пространствах, и способы контроля за соблюдением противоэпидемических мер в кафе и ресторанах. Так, ряд предпринимателей готовы предоставлять доступ к камерам наблюдения в залах ресторанов контролирующим органам. Возможность использования этого механизма планируется рассмотреть с юридической и технической точек зрения.
Еще одной темой для обсуждения стал перевод предприятий малого и среднего бизнеса на удаленный режим работы. По словам предпринимателей, сегодня на «удаленку» переведено максимально возможное количество сотрудников. Например, в таком режиме работают специалисты в сфере туристического бизнеса, информационных технологий и других сфер.
«Сегодня мы переживаем вторую волну пандемии. При этом в регионе действует система ограничений, которая не подразумевает запрет работы предприятий сферы услуг, но требует беспрекословного соблюдения всех противоэпидемических мер, — отметил вице-губернатор Андрей Антонов. — Перед советом при штабе стоит задача максимально адаптировать действующие и возможные новые ограничения для бизнес-сообщества, чтобы обеспечить и безопасность жителей, и продолжение работы большинства предприятий».
За весь период в Томской области установлено 11 765 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7942.
«На обострение эпидемической cитуации, которая сложная во всех регионах, повлиял целый ряд факторов. Среди них начало учебного года, завершение сезона отпусков, осенний всплеск респираторных заболеваний, отмена ограничений на работу общепита, кинозалов, спортивных центров. Однако я хочу обратить ваше внимание на то, что ситуацию с распространением коронавируса обостряет и отсутствие должного контроля за профилактикой. Мы с вами договаривались о регулярных рейдах и проверках, о масштабном и постоянном информировании жителей», – прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.