В Томской области обнаружили три новых случая коронавируса

Специалисты подтвердили диагноз «коронавирус» еще у трех человек, передает оперштаб. В настоящий момент общее количество заболевших в Томской области составляет 24 человека. Четыре человека выздоровели, остальные находятся на лечении.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,81 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
В целом за последние сутки коронавирус диагностировали у 4785 россиян. Общее количество заболевших превышает 36 тысяч человек.
По официальным данным на 17 апреля, в Томской области на изоляции с диагнозом COVID-19 находились 17 человек. Из них на самоизоляции восемь, в респираторном госпитале Томска – девять. Всего в респираторном госпитале (медико-санитарная часть № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Врачи ждали результатов анализов 34 пациентов, у 64-х они были отрицательными.
С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.