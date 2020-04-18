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18 апреля,
2020
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Новости

В Томской области обнаружили три новых случая коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты подтвердили диагноз «коронавирус» еще у трех человек, передает оперштаб. В настоящий момент общее количество заболевших в Томской области составляет 24 человека. Четыре человека выздоровели, остальные находятся на лечении.

В Томской области обнаружили три новых случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,81 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. 


В целом за последние сутки коронавирус диагностировали у 4785 россиян. Общее количество заболевших превышает 36 тысяч человек.

По официальным данным на 17 апреля,  в Томской области на изоляции с диагнозом COVID-19 находились 17 человек. Из них на самоизоляции восемь, в респираторном госпитале Томска – девять. Всего в респираторном госпитале (медико-санитарная часть № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Врачи ждали результатов анализов 34 пациентов, у 64-х они были отрицательными. 


С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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