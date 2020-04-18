В Томской области обнаружили три новых случая коронавируса

Специалисты подтвердили диагноз «коронавирус» еще у трех человек, передает оперштаб. В настоящий момент общее количество заболевших в Томской области составляет 24 человека. Четыре человека выздоровели, остальные находятся на лечении.

В целом за последние сутки коронавирус диагностировали у 4785 россиян. Общее количество заболевших превышает 36 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,81 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По официальным данным на 17 апреля, в Томской области на изоляции с диагнозом COVID-19 находились 17 человек. Из них на самоизоляции восемь, в респираторном госпитале Томска – девять. Всего в респираторном госпитале (медико-санитарная часть № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Врачи ждали результатов анализов 34 пациентов, у 64-х они были отрицательными.





С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.