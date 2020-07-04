В Томской области обнаружили разлив нефтепродуктов на сельхозземлях

Россельхознадзор по Томской области обнаружил щебень и разлив нефтепродуктов на землях в окрестностях деревни Инкино Колпашевского района. На месте разлива специалисты взяли образцы почвы для проведения анализов на нефтепродукты.

По информации ведомства, инспекторы провели рейд по земельным участкам в окрестностях деревни Инкино Колпашевского района Томской области.





Проверки проходили на предмет выявления нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения. Оборот сельхозземель регулируется Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».





«В ходе рейда установлено, что на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, обнаружено складирование щебня на площади 472 квадратных метров. Высота бурта щебня — шесть метров. Также рядом со щебнем обнаружен разлив нефтепродуктов на площади в 216 квадратных метров», — пояснили в Россельхознадзоре.





Россельхознадзор сделал запрос в администрацию Инкинского сельского поселения. Сотрудники хотят установить юридическое лицо, проводившее работы на участке.





Юридическому лицу грозит штраф в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей - ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, а также от 40 тысяч до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ.





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