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01 декабря,
2020
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Новости

В Томской области не утвердили результаты кадастровой оценки земли

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин не стал утверждать результаты кадастровой оценки земельных участков, которая была выполнена в Томской области.

В Томской области не утвердили результаты кадастровой оценки земли

Государственная кадастровая оценка в 2020 году охватила более 430 тысяч земельных участков – земли населенных пунктов, земли сельхозназначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и других отраслей.


По итогам государственной кадастровой оценки суммарная кадастровая стоимость этих категорий земельных участков выросла на 43 млрд рублей – на 8,5%, а удельный показатель кадастровой стоимости в расчете на 1 кв. метр увеличился на 16,5%.


Результаты оценки земельных участков по разным видам использования оказались неравномерными. Так, по садоводческим и дачным участкам кадастровая стоимость выросла на 72% (+7,4 млрд. рублей), по участкам под малоэтажным жильем – на 68% (+43,6 млрд. рублей).


По информации, регионального отделения партии «Единая Россия» из-за принятия новой кадастровой оценки, стоимость земли значительно бы выросла в  Асиновском, Парабельском районах, в г. Стрежевом. В Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском, Парабельском, Тегульдетском и др. районах произошел рост стоимости по земельным участкам производственного назначения. Предварительный расчет земельного налога показал рост налоговой нагрузки на бизнес в одних районах и «выпадающие» доходы – в других.


Депутаты от ЕР обратились к Сергею Жвачкину с просьбой не утверждать результаты кадастровой оценки земельных участков, проведенной в 2020 году. Губернатор это предложение поддержал.


«Я не стал утверждать результаты кадастровой стоимости земли, потому что рост стоимости участков означает увеличение налоговых платежей для жителей и бизнеса. В первую очередь, это ударит по мичуринцам, по жителям частного сектора. В нынешних экономических условиях, когда многие люди потеряли доход, это недопустимо», – прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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