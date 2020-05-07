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07 мая,
2020
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Новости

В Томской области назначили нового главного судебного пристава

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Министерство юстиции РФ назначило главным судебным приставом Томской области Бениамина Надирова. Он исполнял обязанности главы регионального УФССП с апреля 2019 года.

В Томской области назначили нового главного судебного пристава
Фото: r70.fssprus.ru

Работу в органах юстиции Бениамин Надиров начал в должности судебного пристава-исполнителя в 2003 году в Москве. С 2009 по 2016 год занимал должности начальников отделов — старших судебных приставов Тропарево-Никулинского, Кунцевского районных отделов по Москве.

В 2016 году Бениамина Надирова назначили заместителем начальника управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С ноября 2017 года Надиров служил в Нижегородской области в должности замглавы, в апреле 2019 года перешел в Томскую область.

Предшественника Бениамина Надирова на посту главы УФССП по Томской области Ивана Конгарова задержали в марте 2019 года. Сначала Конгарова обвинили в присвоении и растрате, после также в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу. Иван Конгаров находится под домашним арестом и вину не признает.

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