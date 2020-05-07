В Томской области назначили нового главного судебного пристава

Работу в органах юстиции Бениамин Надиров начал в должности судебного пристава-исполнителя в 2003 году в Москве. С 2009 по 2016 год занимал должности начальников отделов — старших судебных приставов Тропарево-Никулинского, Кунцевского районных отделов по Москве.





В 2016 году Бениамина Надирова назначили заместителем начальника управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С ноября 2017 года Надиров служил в Нижегородской области в должности замглавы, в апреле 2019 года перешел в Томскую область.





Предшественника Бениамина Надирова на посту главы УФССП по Томской области Ивана Конгарова задержали в марте 2019 года. Сначала Конгарова обвинили в присвоении и растрате, после также в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу. Иван Конгаров находится под домашним арестом и вину не признает.