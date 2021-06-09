В Томской области назначен новый начальник МЧС

Президент РФ назначил начальником ГУ МЧС России по Томской области бывшего главу МЧС по Сахалинской области Андрея Андреева.





Андрей Андреев родился 5 октября 1970 года в Смоленской области, в 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2000 году — военный университет радиационной, химической и биологической защиты, в 2019 году — Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.



​С 1991 года Андреев служил в Министерстве обороны, с 2008 года — в МЧС по Омской области, в 2018 году возглавил управление МЧС по Сахалинской области.

