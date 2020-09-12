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12 сентября,
2020
Новости

В Томской области наступил день тишины

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В России наступил день тишины. По закону в этот день запрещена любая политическая агитация. 


По закону за сутки до дня голосования запрещается любая агитация: встречи с избирателями, распространение печатно-агитационных материалов, проведение предвыборных акций и прочее. В течение дня голосования также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков.

В Томской области выборы проходят в Томске, где жителям предстоит выбрать депутатов городской Думы — 27 по округам и 10 по спискам. Также выборы состоятся в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Чаинском и Шегарском районах, в Кедровом, Стрежевом, Северске.

В целом выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах России. 


При этом по решению ЦИК голосование на участках будет проходить несколько дней. Основной этап голосования начался накануне: избирательные участки работали с 8 утра до 20.00 вечера. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что только в этом году день тишины наступает перед единым днем голосования. В следующий раз он наступит перед первым днем многодневного голосования.

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