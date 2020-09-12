В Томской области наступил день тишины

В России наступил день тишины. По закону в этот день запрещена любая политическая агитация.





По закону за сутки до дня голосования запрещается любая агитация: встречи с избирателями, распространение печатно-агитационных материалов, проведение предвыборных акций и прочее. В течение дня голосования также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков.