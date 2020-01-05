Добрые новости
05 января,
2020
Новости

В Томской области нашли заправки с некачественным топливом

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Росстандарт провел исследование и опубликовал список АЗС, где в 2019 году продавали  некачественное топливо. В Томской области в этом списке оказали пять заправок.


Среди них АЗС на улице Вилюйская, 41 в Томске, где в дизельном топливе превышена массовая доля серы - 18,2 миллиграмма, тогда как норма не более 10 миллиграмм. В поселке Степановка Верхнекетского района нарушения состава нашли в дизельном топливе и бензине марки АИ-95, в двух видах топлива также превышена массовая доля серы. 


На заправке, которая находится на 41 километре трассы Мельниково - Кожевниково, продают бензин АИ-92, в котором превышена объемная доля бензола.  На АЗС в селе Новоколомино Чаинского района обнаружили некачественный бензин АИ-92 и дизельное топливо. В них в несколько раз была превышена массовая доля серы (525 миллиграмм на килограмм, при норме не больше 10). Такое же нарушение специалисты зафиксировали на АЗС по улице Промышленной, 15 в Молчаново. 


Специалисты отмечают, что сера остается в бензине и дизельном топливе в процессе переработки нефти. Когда она сгорает вместе с топливом, выделяются кислоты, которые вызывают коррозию деталей автомобиля и загрязняют воздух. 


С полным списком заправок, где продают некачественное топливо, можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Всего среди сибирских АЗС топливо не по стандартам обнаружили в 35 точках.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.