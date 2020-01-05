В Томской области нашли заправки с некачественным топливом

Росстандарт провел исследование и опубликовал список АЗС, где в 2019 году продавали некачественное топливо. В Томской области в этом списке оказали пять заправок.





Среди них АЗС на улице Вилюйская, 41 в Томске, где в дизельном топливе превышена массовая доля серы - 18,2 миллиграмма, тогда как норма не более 10 миллиграмм. В поселке Степановка Верхнекетского района нарушения состава нашли в дизельном топливе и бензине марки АИ-95, в двух видах топлива также превышена массовая доля серы.





На заправке, которая находится на 41 километре трассы Мельниково - Кожевниково, продают бензин АИ-92, в котором превышена объемная доля бензола. На АЗС в селе Новоколомино Чаинского района обнаружили некачественный бензин АИ-92 и дизельное топливо. В них в несколько раз была превышена массовая доля серы (525 миллиграмм на килограмм, при норме не больше 10). Такое же нарушение специалисты зафиксировали на АЗС по улице Промышленной, 15 в Молчаново.





Специалисты отмечают, что сера остается в бензине и дизельном топливе в процессе переработки нефти. Когда она сгорает вместе с топливом, выделяются кислоты, которые вызывают коррозию деталей автомобиля и загрязняют воздух.



