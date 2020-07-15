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15 июля,
2020
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В Томской области нашли АЗС с некачественным бензином

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Росстандарт провел анализ качества топлива в России и нашел АЗС, где бензин не соответствует стандартам. Две заправки с некачественным топливом нашли в Томской области, сообщается на сайте Росстандарта.


В рамках работы над проектов «Топливо без обмана», исследование проводилось в течение первого полугодия 2020 года. По итогу в России зафиксировали 42 АЗС с некачественным топливом.

В Томской области нашли АЗС с некачественным бензином

«В списке — заправки, допустившие реализацию несоответствующего установленным требованиям технического регламента топлива в течение отчетного периода. Росстандарт рекомендует учитывать информацию из перечня и другие рекомендации при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий», — говорится в объяснении Росстандарта.


Среди томских АЗС в список недоброкачественных вошли ООО «Графт», эта станция находится недалеко от деревни Петровский участок. Здесь зимнее дизельное топливо экокласса К5 содержит серы больше нормы в 50 раз. Также на заправке АЗС №12 ООО «СеверНефтеПродукт», что недалеко от Дзержинского, в восьми километрах от Коммунального моста продавали дизельное топливо с превышением серы.


Как объясняют специалисты, сера в топливе может остаться при переработке нефти. В составе топлива она опасна тем, что при сгорании и контакте с водой и кислородом образуются кислоты, которые провоцириют коррозию деталей автомобиля и загразнение окружающей среды.

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