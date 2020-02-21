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21 февраля,
2020
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В Томской области насчитали 180 тысяч бедных. Как планируют снизить этот уровень

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

180 тысяч жителей, проживающих в Томской области, относятся к категории бедных. Из них почти 80 % – семьи с детьми. Регион с 2019 года реализует пилотный проект по снижению уровня бедности. Ранее Владимир Путин приводил Томскую область в качестве положительного примера борьбы с бедностью.

В Томской области насчитали 180 тысяч бедных. Как планируют снизить этот уровень

«Бедные — это граждане, которые имеют доход ниже одного прожиточного минимума на одно физическое лицо в семье. Также к этой категории относятся проживающие одиноко и имеющие доход ниже одного прожиточного минимума на себя. То есть если, например, мама и папа получают заработную плату по 30 тысяч рублей и у них трое детей, то семья считается бедной. Исходя из наблюдений, каждый последующий ребенок приводит к тому, что семья может попадать в эту категорию», — рассказал замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.


Он уточнил, что такая бедность называется абсолютной. Также есть и субъективная бедность, ее определяет человек — оценивает свои доходы, траты. Этот уровень рассчитывается Росстатом на основании опроса. В регионе в них участвуют порядка тысячи человек.

В Томской области насчитали 180 тысяч бедных. Как планируют снизить этот уровень

Для борьбы с бедностью с 2009 года в Томской области действует такая мера поддержки, как региональный социальный контракт. 

Так, в рамках контракта выплачивают 35 тысяч рублей на развитие личных подсобных хозяйств.


С 2020 года меры поддержки будут расширены. Регион получил из бюджета РФ еще порядка 470 миллионов рублей в рамках этой программы. Деньги будут направлены на поддержку граждан во время поиска работы — переобучение и выплату стипендии на время обучения, оплату периода стажировки у работодателя. Также в одном из районов области будет запущен пилотный проект, направленный на поддержку индивидуального предпринимательства: власти будут выплачивать по 250 тысяч рублей на развитие ИП.


Участвовать в программе поддержки может каждый житель Томской области.


Замгубернатора подчеркивает, что уровень бедности в регионе снижается. Так, в 2016 году Томская область вошла в первую двадцатку бедных регионов с показателем малоимущего населения в 16,4 %. Сейчас доля томичей, проживающих за чертой бедности, составляет около 15 %. Власти ожидают, что в 2020 году этот показатель составит 14,5 %.

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