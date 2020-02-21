В Томской области насчитали 180 тысяч бедных. Как планируют снизить этот уровень

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180 тысяч жителей, проживающих в Томской области, относятся к категории бедных. Из них почти 80 % – семьи с детьми. Регион с 2019 года реализует пилотный проект по снижению уровня бедности. Ранее Владимир Путин приводил Томскую область в качестве положительного примера борьбы с бедностью.