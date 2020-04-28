В Томской области начали задерживать охотников и лишать оружия

«В рамках одного из рейдов в Бакчарском районе на реке Икса они выявили группу охотников с гладкоствольными охотничьими ружьями и незаконно добытой дичью. У нарушителей изъято четыре единицы оружия, им предъявлены штрафы и иск за ущерб на сумму 43,8 тысячи рублей», – сообщили в обладминистрации.





Оружие задержанных передали в РОВД Бакчарского района, а материалы направили в мировой суд. Нарушителям грозит лишение охотничьего билета и права ношения оружия на два года.





Напомним, в 2020 году в Томской области постановлением обладминистрации в связи с пандемией коронавируса запретили весеннюю охоту. Выезд в лес с оружием расценивается как осуществление охоты, а административный протокол составляют даже в том случае, если оружие находится в автомобиле зачехленным и незаряженным. Санкции за охоту в период запрета предполагают лишение права охоты сроком до двух лет, аннулирование охотничьего билета и изъятие всего имеющегося охотничьего оружия.





Ранее охотники Томской области собирали подписи под письмом к коллеге «по охотничьему цеху», губернатору Сергею Жвачкину с просьбой не закрывать сезон весенней охоты.





«Мы считаем неправильным рассматривать весеннюю охоту как вариант распространения инфекции. Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь является индивидуальной охотой. Также большое количество людей при этом покинут города и другие населенные пункты и самоизолируются в охотугодьях. Для 95 процентов всех охотников региона охота – это не только развлечение, но и серьезное подспорье в решении продовольственных вопросов своих семей. Также закрытие охоты нанесет непоправимый урон охотхозяйствам нашей области», — говорилось в обращении охотников.





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