В Томской области начали взрывать лед на реках

Специалисты МЧС и подрядных организаций начали ледовзрывные работы на реках Томской области. Это делается для снижения рисков подтопления прибрежных территорий в период ледохода, сообщается на сайте ведомства.





«С 16 по 25 марта на двух потенциально опасных участках русла Томи – у острова Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск и от Северного автомобильного моста до острова Боярский в черте Томска – будут пропилены более 30 километров льда», — говорится в сообщении.





Сегодня, 17 марта, лед взрывали на Оби близ деревни Тискино в Колпашевском районе.