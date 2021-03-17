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17 марта,
2021
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В Томской области начали взрывать лед на реках

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты МЧС и подрядных организаций начали ледовзрывные работы на реках Томской области. Это делается для снижения рисков подтопления прибрежных территорий в период ледохода, сообщается на сайте ведомства.


«С 16 по 25 марта на двух потенциально опасных участках русла Томи – у острова Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск и от Северного автомобильного моста до острова Боярский в черте Томска – будут пропилены более 30 километров льда», — говорится в сообщении.


Сегодня, 17 марта, лед взрывали на Оби близ деревни Тискино в Колпашевском районе.

18 марта работы пройдут на Томи, протоке Светлой у села Батурино Томского района.


Уточняется, что оба взрыва проводят специалисты «Кузбасспецвзрыва» из Кемерова. Безопасность контролируют сотрудники  областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

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