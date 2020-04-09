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09 апреля,
2020
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В Томской области начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Нарушители режимов повышенной готовности и полной самоизоляции в Томской области начали получать штрафы, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

В Томской области начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Так, 7 апреля сотрудники полиции Томской области остановили автомобиль. Его водитель — житель Алтайского края въехал на территорию России из Казахстана через Новосибирскую область и направился не домой, а в противоположную сторону — в Томскую область, тем самым нарушив установленные в регионе требования о полной самоизоляции. 


«При этом причины и цель пребывания в Томской области с 28 марта гражданин назвать отказался, что также означает отсутствие уважительных причин пребывания вне места жительства.  Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Кировский суд Томска назначил правонарушителю штраф в 10 тысяч рублей, гражданин отправлен к месту своего жительства — в Алтайский край», — говорится в сообщении.

В этот же день в Шегарском районе полицейские заметили жителя села Мельниково, который гулял по улице и пил пиво. Они составили протокол об административном правонарушении. 8 апреля, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, судья Шегарского районного суда назначил правонарушителю штраф в размере 10 тысяч рублей.

В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. 


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