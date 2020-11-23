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23 ноября,
2020
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В Томской области начали патрулировать места возможного выхода на лед

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

С 23 ноября в Томской области стартовала акция «Безопасный лед». Её основная цель - не допустить происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и людей под лед. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В Томской области начали патрулировать места возможного выхода на лед
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

Всего в регионе определили 153 участка с высоким уровнем провала людей и техники под лёд. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, несанкционированные переправы по льду и прибрежные зоны населенных пунктов.

Отмечается, что профилактикой и надзором будет заниматься не только сотрудники МЧС, но и представители МВД, транспортной прокуратуры, поисково-спасательных организаций и местной власти. В патрулировании примут участие 145 групп, общей численностью более 400 человек. В этом году акция «Безопасный лёд» будет проходить в пять этапов: с 23 ноября 2020 года до 28 марта 2021 года.

В Томской области начали патрулировать места возможного выхода на лед
В Томской области начали патрулировать места возможного выхода на лед
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