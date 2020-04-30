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30 апреля,
2020
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В Томской области начали оформлять пособие на детей от 3 до 7 лет

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Центры соцподдержки региона начали принимать документы на оформление ежемесячного пособия семьям с детьми возрастом от 3 до 7 лет.


Как сообщает обладминистрация, в 2020 году его размер составит 6 088 рублей, в первые выплаты начнутся в июне. Получать пособие могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля - сумму прожиточного минимуму за второй квартал 2019 года.


«Прием документов в центрах соцподдержки ведется только по предварительной записи и бесконтактным способом — через кубы, установленные в холлах центров. Также подать заявление можно по электронной почте или обычным почтовым отправлением. Заявления на назначение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет принимаются без дополнительных документов. Все необходимые сведения, в том числе о доходах членов семьи, специалисты запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия»,  — сообщила начальник департамента соцзащиты Марина Киняйкина.


Эту и другие меры соцподдержки российских семей предложил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в январе 2020 года. В частности, он предложил выплачивать материнский капитал за первенца, увеличить выплаты за второго и третьего ребенка, а также продлить программу до 2026 года. С 2020 года выплату в 466 616 рублей россияне получат уже при рождении первенца. Сумма маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ипотечного кредита.


Получить инструкцию по заполнению заявления можно здесь. А запись на прием в центр  социальной поддержки населения по месту жительства найти по ссылке.


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